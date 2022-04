Humberto Gessinger faz show em Fortaleza em maio; veja data e preço

Humberto Gessinger vem a Fortaleza com a turnê "Não Vejo a Hora". Show está marcado para o dia 14 de maio, na praça Verde do Dragão do Mar

Fortaleza recebe vários shows de artistas famosos neste ano. Um deles será Humberto Gessinger, o ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii, que se apresentará no dia 14 de maio.

Evento faz parte de sua turnê “Não Vejo a Hora”, referente ao disco homônimo lançado em 2019. O álbum conta com 11 faixas e, entre elas, estão “Partiu”, “Um Dia de Cada Vez”, “Bem a Fim”, “Algum Algoritmo”, “Calmo em Estocolmo” e “Olhou Pro Lado, Viu”.

Apresentação acontece na Praça Verde do Dragão do Mar. Na data, banda No Fake e DJ Greg Doninni integram a programação de abertura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingressos variam entre R$100, a meia-entrada, e R$200, o valor integral. A venda está disponível no site da Bilheteria Virtual. Também é possível comprar entradas no Salinas Shopping e na bilheteria do Dragão do Mar.

Humberto Gessinger ainda faz passagem por Juazeiro do Norte no dia 20 de maio. Mais informações estão disponíveis no perfil do Instagram do artista.

Turnê “Não Vejo a Hora”, de Humberto Gessinger

Quando: 14 de maio, às 23h30min

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

Quanto: R$100 (meia-entrada) e R$200 (inteira)

Ingressos: site da Bilheteria Virtual; no Salinas Shopping (de segunda a sábado, das 13h às 19 horas) e na Bilheteria do Dragão do Mar (de terça-feira a domingo, das 14h às 20 horas)



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Lady Gaga anuncia novo single que faz parte do filme "Top Gun: Maverick"

K-pop: nova música de Psy, "That That" terá participação de Suga, do BTS

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags