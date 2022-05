"Animais Fantásticos 3" será exibido em sessão especial para mães com bebês

Como parte do projeto CineMaterna, o Shopping RioMar Fortaleza promove nesta terça-feira, 3, a exibição do filme “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” em sessão especial para mães com seus bebês. A sessão será dublada e ocorrerá às 14 horas. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do cinema.

Realizada pela organização sem fins lucrativos Associação CineMaterna, a programação é direcionada para mães com bebês de até 18 meses de idade. Na sessão, o ambiente é preparado especialmente para esse público. Assim, o volume do som é reduzido, há trocadores de fraldas na sala, o espaço é levemente iluminado e o ar-condicionado é suave. No local também haverá equipe preparada para receber e auxiliar as mães.

“Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore” está em cartaz nos cinemas de Fortaleza desde abril. A obra é o terceiro longa da franquia Animais Fantásticos, que se passa no universo mágico criado por J.K Rowling, autora dos livros de Harry Potter.

No filme, o professor Alvo Dumbledore (Jude Law) se junta ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) e um grupo de bruxas e bruxos para tentar deter os planos de dominação do mundo mágico capitaneados pelo mago das trevas Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen). A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido também participa do filme.

Quando: terça-feira, 3, às 14 horas

Onde: Cinema do Shopping RioMar Fortaleza (Piso L4, Cinépolis - Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Mais informações: site CineMaterna



