'Animais Fantásticos' estreia com liderança de bilheteria nos EUA

O filme "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" teve uma estreia pouco "fantástica" nos Estados Unidos neste fim de semana, pelo menos para os padrões do universo "Harry Potter", arrecadando cerca de 43 milhões de dólares em três dias, informou neste domingo (17) o site especializado Exhibitor Relations.

A venda de ingressos para o terceiro filme da saga "Animais Fantásticos" - que conta com a participação da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido - foi a menor de todos os 11 longas-metragens do universo "Harry Potter", apesar de ter liderado a bilheteria norte-americana neste fim da semana, assinalou a Variety, outro meio especializado.

"'Animais Fantásticos' jamais conseguiria manter o sucesso de Harry Potter", opina o especialista David A. Gross, da consultoria Franchise Entertainment Research. "Foi um fenômeno único em uma geração", ressaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Parte do brilho e atração do universo "Harry Potter" começou a se perder no momento em que a autora J.K. Rowling passou a enfrentar críticas por declarações sobre sexo e identidade de gênero de alguns personagens.

Contudo, Gross argumenta que a série cinematográfica produzida pela Warner Bros sempre teve um desempenho sólido no exterior e deve seguir no mesmo rumo com essa entrega, cujos custos de produção foram inflados pela pandemia de covid-19, para cerca de 200 milhões de dólares.

Em segundo lugar na bilheteria do fim de semana nos Estados Unidos e Canadá ficou "Sonic 2: O Filme", da Paramount, com 30 milhões de dólares, enquanto "A Cidade Perdida", também da Paramount, ficou na terceira posição, com 6,5 milhões.

bbk/sw/llu/dga/rpr

Tags