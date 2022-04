Autora cearense lança livro sobre "silêncios femininos" neste sábado, 30

O livro de contos “O silêncio de todo dia”, escrito pela cearense Dauana Vale e publicado pela editora Folheando, terá seu evento de lançamento neste sábado, 30, a partir das 15 horas na livraria Coração Selvagem. Com narrativas breves, a obra partiu de uma inquietação da autora sobre o motivo das mulheres silenciarem violências e desejos.

A cerimônia contará com apresentação da psicanalista Lina Cavalcante e leitura de alguns contos pela advogada Camila Figueiredo e pela jornalista Priscila Baima. “Estarei na companhia dessa gente que brilha, assinando este livro que é o resultado de três anos de trabalho e muitos sonhos”, conta a autora.



Dauana é psicóloga e relata que o amor pela escrita vem de família: “tinha um avô contador de histórias que era o meu fascínio. Pai livreiro, mãe professora, livros em todos os cômodos da casa”. Ela conta ainda que foi no conto que encontrou a sua zona de conforto na escrita, após participar de uma oficina com a escritora Socorro Acioli.

Com capa da designer e colagista Deborah Moreira, “O silêncio de todo dia” é o primeiro livro de contos solo de Dauana, que já publicou o juvenil “Quinamuiú” – premiado por um programa do Governo do Estado do Ceará, o Mais Paic, em 2018 – e tem contos presentes em várias coletâneas. Segundo a escritora, sua última obra é “permeada por metáforas, um convite à imaginação e à palavra”.

Sobre a forma como foi editado, o livro dispõe os contos apenas nas páginas do lado direito, deixando as do lado esquerdo disponíveis para os leitores. “Sem intenção, criamos um livro que também poderá ser utilizado como uma ferramenta terapêutica, inclusive adotada em trabalhos clínicos e sociais. Já pensou? Várias mulheres reunidas lendo e discutindo esses contos? Ler junto tem força”.



O livro baseia-se em muitos relatos ouvidos por ela e questiona por que as mulheres ainda têm vergonha de falar sobre temas como exaustão da maternidade, assédio e libido. “Nada como a arte e as metáforas para reescrever o real”, afirma a psicóloga. “A minha expectativa é que esse livro toque os leitores, e eles passem a reler o livro e conversar sobre ele com outras pessoas”, acrescenta.



Lançamento “O silêncio de todo dia”



Quando: sábado, 30, às 15 horas

Onde: Coração Selvagem - Café e Livros (rua dos Tabajaras, 450 - Praia de Iracema)

