Netflix em maio: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

A Netflix anunciou alguns filmes e séries que estarão disponíveis em maio; com "A Caminho do Verão" e "Para Minha Amada Morta", veja lista

A Netflix anunciou alguns títulos que chegarão ao seu catálogo em maio. Uma das novidades é “A Caminho do Verão”, filme baseado no livro homônimo de Sarah Dessen.

Recém-formada no ensino médio, Auden West foi aceita em uma faculdade e está pronta para dar os primeiros passos em sua vida acadêmica. Mas sua infância foi incomum, e ela não aprendeu várias habilidades que já deveria ter.

A protagonista aceita passar o verão em uma cidade litorânea, na casa de seu pai, que está sempre ocupado por causa do trabalho. Quando conhece o jovem Eli, que também sofre de insônia, os dois iniciam aventuras durante as madrugadas.

Outro longa-metragem será “Para Minha Amada Morta”, dirigido por Aly Muritiba. O enredo acompanha Fernando, um homem que se tornou quieto e introspectivo depois da morte da esposa.

Sozinho, ele cuida do filho, Daniel. Mas, no momento em que o garoto vai dormir, o viúvo organiza os pertences da mulher que já faleceu, na tentativa de sentir sua presença.

Em um determinado dia, encontra uma fita VHS, que fará o personagem se questionar sobre o amor da esposa por ele. Fernando começa a investigar a verdade, mas a situação se transforma em uma obsessão.

A Netflix também adiciona mais um título brasileiro. “O Segredo de Davi”, com direção de Diego Freitas, mostra a trajetória de Davi (Nicolas Prattes), um voyeur que filma os outros sem ser percebido.

Ele conhece Jonatas (André Hendges), um homem mais velho e que está na sua mesma turma na faculdade. Diego desenvolve um fascínio e, depois de uma conversa esquisita, decide assassinar pessoas que considera dispensáveis.

“The Lighthouse”, filme protagonizado por Robert Pattinson e dirigido por Robert Eggers, é outra novidade do streaming. No fim do século XIX, um zelador é contratado para ajudar um faroleiro em uma remota ilha na Nova Inglaterra.

Os dois estão em isolamento, e essa situação começa a criar tensões na convivência entre os personagens. A partir dessa situação, o novato tenta descobrir os mistérios por trás das histórias do desconhecido.

Netflix em maio

01/05

- Muitos Homens Num Só

02/05

- The Gateway

04/05

- Quarentão

05/05

- Clark

- O Pentavirato

06/05

- Os Opostos Sempre Se Atraem

- A Caminho do Verão

- O Som da Magia

11/05

- O Rei das Fugas

- Para Minha Amada Morta

- O Soldado Que Não Existiu

- 42 Dias de Escuridão

- Pai Nosso

13/05

- O Poder e a Lei

- De Volta ao Baile

16/05

- Barbie: Escola de Princesas

- As Duas Irenes

18/05

- Instinto Assassino

- The Lighthouse

- Quem Matou Sara? (temporada final)

20/05

- Jackass 4.5

- Love, Death and Robots (volume 3)

22/05

- O Segredo de Davi

27/05

- Stranger Things (temporada 4, volume 1)

30/05

- Bohemian Rhapsody



