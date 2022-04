Associação Fortaleza Azul lança documentário sobre autismo no sábado, 30

Com o objetivo de iniciar a programação de atividades relacionadas ao mês da Conscientização sobre o Autismo, a Associação Fortaleza Azul (FAZ) lança o documentário “Autismo: Vida Real”. Filme estará disponível a partir de sábado, 30, no canal do Youtube da Instituição.

Com realização da Sinfonia Filmes, média-metragem apresenta várias visões sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Haverá relatos de cientistas, terapeutas e médicos.

No conteúdo, também serão exibidos depoimentos de pessoas com autismo, além de seus pais e familiares. O objetivo é desmitificar preconceitos sobre a condição.

“Tivemos muito cuidado em trazer no filme informações verídicas, esclarecedoras, embasadas e comprovadas cientificamente, assim como costumamos fazer em todo conteúdo difundido pela Associação Fortaleza Azul nas suas redes sociais”, afirma Daniela Botelho, presidente da FAZ, em texto divulgado para a imprensa.

“Unimos isso à vida real das pessoas que lidam diariamente com o espectro autista para mostrar que existem os desafios, mas também as conquistas. E a maior delas é a inclusão dessas pessoas na sociedade, com seus direitos respeitados e com oportunidade para mostrar que elas são capazes”, explica.

Produção estará disponível neste sábado, a partir das 10 horas. Documentário integra a programação da instituição, que realiza uma série de eventos em alusão Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que acontece na segunda-feira, 2 de abril.

Documentário “Autismo: Vida Real”

Quando: sábado, 30 de abril, a partir das 10 horas

Onde: no canal do Youtube da Associação Fortaleza Azul



