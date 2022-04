"A Pastora do Diabo": Livro fala sobre rituais de Flordelis com os filhos

Presa desde agosto de 2021 acusada de ordenar a morte do marido, a cantora, pastora e ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza tem sua vida investigada no livro “Flordelis: A Pastora do Diabo”. Escrita pelo jornalista Ulisses Campbell, a obra apresenta pesquisas do autor sobre a trajetória da ex-parlamentar e, na publicação, há detalhes de histórias envolvendo Flordelis, como a de adoções e até de “rituais” com sexo, sangue e esperma com os filhos.

Previsto para ser lançado em agosto, o livro é resultado de pesquisas de Ulisses em arquivos da polícia, jornais, depoimentos de testemunhas em vídeo e entrevistas. Na obra, uma de suas afirmações é a de que Flordelis teria mentido sobre ter adotado 37 crianças após uma chacina no Rio de Janeiro em 1994. A cantora era conhecida também por ser “mãe de 55 filhos”, entre biológicos, adotados e socioafetivos.

“Nunca chegou às 50 mesmas crianças, havia uma rotatividade. Ela encontrava mães altamente debilitadas nas ruas, levava a criança dizendo que era missão, mas era para completar a meta de 50 e capitalizar em cima disso, e algumas iam embora. Ela inventava que achou crianças", disse o jornalista para a plataforma Universa, do Uol. Ainda em seu depoimento, Campbell afirmou ter declarações de quatro mães “dizendo que ela (Flordelis) roubou filhos delas”.

A publicação também se aprofunda em “rituais de purificação” feitos por Flordelis e seu ex-marido, Anderson de Carmo. Segundo conta Campbell, ela transava com os filhos e se “banhava” com o esperma deles. À Justiça, porém, há relatos de abusos de Anderson contra sua esposa - controlando suas ações e tirando parte de seu faturamento como artista - e contra seus filhos, com depoimentos de que as filhas eram estupradas pelo pai.

Em 2020, o jornal Extra teve acesso a depoimentos feitos à Polícia Civil do Rio de Janeiro por um homem que teria morado na casa de Flordelis durante cinco anos na década de 1990. Ele relatou que chegou a presenciar momentos em que a ex-deputada federal teria pedido a alguns de seus filhos para cortarem a mão com uma faca e escreverem salmos da Bíblia com o sangue.

Ainda segundo o homem, Anderson teria pedido a Flordelis para “fazer sexo” com uma adolescente que havia chegado na casa deles, e a cantora teria autorizado. Na época, ao ser procurada pelo Extra, Flordelis disse que essas eram acusações “muito graves e sérias” e que o homem “teria que provar o que fala”, afirmando que responderia a ele judicialmente.

O livro é construído também a partir de entrevistas com pessoas próximas a Flordelis, como seus três irmãos, sua mãe, alguns de seus filhos e o produtor musical Allan Soares, seu atual namorado, além dos depoimentos de testemunhas em vídeo. Advogado de Flordelis, Rodrigo Faucz disse à Universa que são falsas as acusações sobre a ex-deputada federal.



Quanto às informações sobre “rituais” com abusos sexuais, alegou serem situações “inventadas” e que os abusos seriam cometidos apenas por Anderson. Ainda de acordo com a defesa de Flordelis, a história sobre as adoções que fez “foi colocada em xeque para desconstruir” sua imagem.

Flordelis foi presa preventivamente em agosto de 2021 acusada de ser responsável por ordenar o assassinato de Anderson do Carmo. Ele foi morto a tiros na casa da família em Niterói (RJ) em 16 de junho de 2019. Anteriormente previsto para maio, o seu julgamento foi adiado para junho.

