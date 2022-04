Curso de fotografia da Casa Amarela recebe inscrições até 2 de maio

A Casa Amarela Eusélio Oliveira prorrogra inscrições para Curso Básico de Fotografia até segunda-feira, 2 de maio; interessados podem se inscrever no site

A Casa Amarela Eusélio Oliveira segue com inscrições abertas para o Curso Básico de Fotografia até segunda-feira, 2 de maio. Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial da instituição.

A formação apresenta conceitos básicos e ferramentas importantes para a profissionalização dos fotógrafos iniciantes. Atividades são ministradas por Fernando Jorge, fotógrafo, professor de fotografia e mestre em Comunicação e Artes pela Universidade Nova Lisboa.

Para participar do curso do equipamento cultural mantido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$400.

O programa, que será dividido em duas turmas, acontecem em dois horários: à tarde, das 14h às 16 horas, e à noite, das 19h às 21 horas. As aulas ocorrem sempre às terças, quartas e quintas, com início a partir de 3 de maio. Curso termina no dia 28 de junho.

Para se inscrever, os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos. Mais informações estão disponíveis no site ou nos canais de comunicação da instituição.

O Curso Básico de Fotografia será a primeira edição presencial do ano e terá 60 horas de duração. Casa Amarela está localizada na avenida da Universidade, no Benfica.

Curso de fotografia da Casa Amarela

Inscrições: até segunda-feira, 2 de maio

Onde: no site da Casa Amarela

Mais informações: pelo e-mail [email protected] ou pelo Whatsapp (85) 3366-7772

