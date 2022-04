HBO Max anuncia série baseada no livro "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior

"Torto Arado", obra literária de Itamar Vieira Junior, vai ser adaptada em série para a plataforma de streaming HBO Max. A produção será dirigida por Heitor Dhalia e está em fase de desenvolvimento de roteiro por Luh Maza, Renata Di Carmo, Maria Shu, Viviane Ferreira e a roteirista assistente, Ceci Alves.

A história do livro se passa no sertão baiano, onde as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Até que um acidente muda suas vidas para sempre. A obra venceu o Prêmio Jabuti 2020 na categoria "Romance".

“Esta é uma obra muito forte, tanto para os brasileiros quanto para o público de qualquer lugar do mundo, por abordar temas relevantes de maneira única. Por isso, estamos dando início ao desenvolvimento deste projeto, que, futuramente, pode sair do papel e tornar-se uma grande produção”, diz Marcelo Tamburri, Head de Desenvolvimento de Conteúdos Roteirizados para a HBO Max.

"O 'Torto Arado', para além da história que narra, sugere um universo muito rico de imagens e sensações das entranhas do País. Adaptar a obra de Itamar Vieira Junior tem sido um grande prazer e um desafio. São personagens fortes em um Brasil pouco retratado no audiovisual. A série segue a narrativa do livro e o percurso das irmãs Bibiana e Belonísia desde a infância até a vida adulta, no sertão da Bahia. Nela, estas vozes permanecem, ganham vida e se multiplicam ampliando o universo do texto. Os episódios estão sendo escritos por roteiristas talentosas, afinadas e que, realizando um trabalho autoral, mantém viva a essência da obra de Itamar. Este processo de desenvolvimento já conta com um sólido e emocionante material", declara Dhalia, idealizador do projeto.

"O convite do Heitor Dhalia para adaptar 'Torto Arado' veio carregado de encantamento e também responsabilidade em trabalhar com este fenômeno que reuniu tantas pessoas em torno de um livro brasileiro contemporâneo. Logo nas primeiras conversas, Heitor e eu nos conectamos no desejo de expandir o universo do Itamar ao longo de nossa narrativa, mantendo fidelidade à sinestesia e comoção que o livro nos provocou", pontua Luh Maza, roteirista chefe.

"Estou transpondo esta literatura e seu imaginário em ação e imagem e reconstruindo o tempo da história ao lado de outras autoras negras que tanto admiro (Maria Shu, Renata di Carmo, Viviane Ferreira e a assistente Ceci Alves) o que traz para a escrita da série um olhar atravessado por vivências e ancestralidades comuns às personagens principais e narradoras. Queremos que o espectador conheça - e reconheça - a fazenda Água Negra e seus habitantes, os males e as forças que são endêmicas a esta representação do Brasil profundo", reforça.

