Wesley Safadão lança álbum produzido por DJ Ivis, preso por agressão

Wesley Safadão lançou o álbum “Volume Máximo”, disponível na plataforma Sua Música. O disco, porém, chamou a atenção por ter produção de DJ Ivis, que foi preso por agressão à ex-esposa Pamella Holanda, em julho do ano passado.

O projeto tem 11 faixas, incluindo, “Tu Tava na Revoada”, “Tá Faltando Só Um Amor Pra Mim”, “Erro Planejado”, “Tchuco Nela”, “No Ouvidinho”, “Sentadona” e “Black Lança”.

Durante a produção do trabalho, DJ fez algumas publicações ao lado de Wesley Safadão. Ele também divulgou o novo álbum em suas redes sociais: “Dá uma ouvida lá”.

Quando o assunto sobre Ivis e Pamella Holanda surgiu na internet, o cantor cearense escreveu um texto em apoio à mulher. “Nunca encoste a mão em uma mulher! Vamos espalhar amor e paz não só para a Pamella, mas para todas as mais de 12 mil mulheres que são agredidas e violentadas diariamente no Brasil. Isso tem que acabar”, disse Safadão em seu perfil no Twitter.

DJ Ivis foi preso em julho de 2021, após ser flagrado agredindo a ex-mulher na frente da filha e de outras duas pessoas. A violência foi gravada em uma câmera de segurança.

Depois de três meses na prisão, o artista recebeu liberdade provisória. O caso ainda segue em processo, mas corre em segredo de justiça.



