"Já fui hostilizada por pessoas trans", relata cartunista Laerte

De acordo com a artista, pessoas trans questionaram quando ela colocaria silicone, o que a incomodou

A cartunista e chargista Laerte participa nesta terça-feira, 26 de abril, do "Provoca" na TV Cultura. Em conversa com Marcelo Tas, a artista fala sobre seu processo de reconhecimento de identidade, feminismo radical, síndrome do impostor, entre outros temas. O programa vai ao ar às 22 horas.

Em trecho liberado pela assessoria de imprensa do canal, Laerte aborda a relação entre mulheres trans e cis. "Mulher tem um lugar histórico, social que é muito claro, muito nítido. E a população trans, transgênero, tem um lugar que é distinto desse. Mas pessoas trans que se identificam como mulher não têm problema nenhum em haver essa amálgama, essa combinação de interesses, de objetivos e de luta", acredita.

Ao falar sobre a comunidade trans, a cartunista relata uma situação em que se sentiu desconfortável. "Eu já fui hostilizada por pessoas trans também, que ficavam perguntando: 'Cadê o peito? Quando você vai colocar peito?'", relembra.



A artista também falou sobre homossexualidade e a dificuldade em falar sobre o tema quando era mais nova. "Quando a gente nega uma coisa, a gente acaba abrindo determinadas válvulas de compensação que são ruins, te levam a momentos de raiva, destempero. E muitas vezes você não sabe o porquê direito (...)", afirma.

"Provoca" com Laerte

Quando: terça-feira, 26, às 22 horas

Onde: TV Cultura

