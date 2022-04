Livro mostra bastidores das investigações do assassinato de Marielle Franco

O delegado Giniton Lages, que assumiu o início das investigações do assassinato de Marielle Franco há quatro anos, se uniu ao jornalista e cientista político Carlos Ramos para publicar o livro “Quem Matou Marielle?”.

A obra, lançada pela Matrix Editora, está disponível nos formatos físico e e-book. Entre as páginas, os leitores se aprofundam nas linhas investigativas adotadas no caso e reproduz depoimentos das testemunhas e suspeitos. Também há detalhes sobre o envolvimento de Ronnie Lessa, policial militar reformado que foi acusado de executar a vereadora.

Além disso, o livro percorre o momento sociopolítico da época, como as tensões pré-eleições, os protestos da população, os enfrentamentos ideológicos e as pautas relacionadas à segurança pública.

Marielle Franco se tornou uma referência na defesa dos direitos humanos e na luta contra as injustiças sociais e políticas do Brasil. Seu assassinato ainda sem solução envolve conexões com milícias. E segue sem a resposta principal: “Quem mandou matar Marielle?”.

Quem Matou Marielle?

Escrito por Carlos Ramos e Giniton Lages

Matrix Editora

296 páginas

Quanto: R$62 (impresso) e R$42,90 (e-book)



