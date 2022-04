Teatro São José: projeto Quarta Cultural da semana traz humor e dança

A noite desta quarta-feira, 27, no Teatro São José, será dedicada às linguagens do humor e da dança. A partir das 19 horas, o equipamento recebe, na segunda edição do projeto Quarta Cultural — faixa de programação fixa do pacote de ações Giro Cultural, da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) —, shows de humor e homenagem do Dia Internacional da Dança. O acesso é gratuito mediante apresentação da comprovação de vacinação.

A Quarta Cultural no Teatro São José abre com shows dos humoristas Ed Santo e Super Edson. Em seguida, cinco apresentações de dança celebram o dia internacional da linguagem artística, oficialmente comemorado na sexta, 29. A programação será em homenagem ao professor e coreógrafo Hugo Bianchi (1926-2022), que faleceu em janeiro deste ano.

Sobre o assunto Figurinos inéditos de Chico Anysio integram exposição no Museu do Humor Cearense

Morre músico Tarcísio Sardinha após três meses de internação

HBO Max anuncia série baseada no livro "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ocorrerão, na faixa, apresentações do Grupo de Projeção Folclórica Raízes Nordestinas, do espetáculo "Área" (com direção de Rosa Primo e Luis Alexandre), a performance “A Cadeirinha e Eu” (com Silvia Moura), da Academia de Ballet Hugo Bianchi e do Grupo de Dança Tablado.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Secultfor (@secultfor)

A Quarta Cultural teve a edição de estreia na semana passada, no dia 20 de abril, dentro do Giro Cultural. O pacote de ações culturais dos equipamentos municipais traz atrações semanais em espaços como o Mercado Cultural dos Pinhões e o Passeio Público, além do Teatro São José.

Quarta Cultural, com humor e dança



Quando: quarta, 27, às 19 horas

Onde: Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299, Centro)

Mais infos: @secultfor



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags