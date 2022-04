Velório de Tarcísio Sardinha será realizado hoje, 25, no Teatro São José

Momento de despedida será aberto ao público e terá espaço para homenagens. Sepultamento acontece nesta terça-feira, 26, no Parque da Paz

O velório do multi-instrumentista Tarcísio Sardinha acontece nesta segunda-feira, 25, a partir das 20 horas, no Teatro São José, em Fortaleza. O momento será aberto ao público e terá espaço para homenagens de amigos e familiares. Uma missa de corpo presente será realizada na terça-feira, 26, às 14 horas, seguida pelo sepultamento, que começa às 17 horas no Parque da Paz.

O compositor morreu na manhã desta segunda-feira, 25, em decorrência de falência múltipla de órgãos, de acordo com o jornalista Eliomar de Lima. Ele estava internado em um hospital da Capital desde janeiro.

Ao longo do dia, colegas e admiradores compartilharam lembranças do artista. A cantora Vannick Belchior, parceira musical de Tarcísio e filha do cantor Belchior, relembrou a trajetória em conjunto. "Obrigada por ter cuidado de mim, através de tantos ensinamentos, carinhos e até olhares", escreveu em publicação no Instagram.

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também lamentou o acontecimento nas suas redes sociais: "A cena musical brasileira perde hoje um dos seus mais talentosos músicos". Em março, vários nomes da cena cultural se reuniram no show "Amigos de Sardinha", no Cineteatro São Luiz, para arrecadar dinheiro para o tratamento do compositor.

A trajetória de Tarcísio Sardinha na música foi extensa e construída ao lado de grandes personalidades da música brasileira, como Belchior, Fagner, Amelinha, Dominguinhos e Ednardo. Além disso, ele também foi responsável pela direção musical de shows de artistas como Falcão, Fausto Nilo, Zeca Baleiro, Waldick Soriano e Clementina de Jesus. No fim do ano passado, lançou o disco "Brasileirando" (1999) em todas as plataformas digitais.

Velório do músico Tarcísio Sardinha

Quando: nesta segunda-feira, 25, às 20 horas

Onde: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299, Centro)

