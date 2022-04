Tony Bellotto e Preta Ferreira participam do Diálogos Contemporâneos

O evento acontece nos dias 26 e 27 de abril, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz, e também será transmitido no YouTube

A segunda semana do Diálogos Contemporâneos traz como convidados os escritores Tony Bellotto e Preta Ferreira. O projeto literário é realizado pela Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC) e acontece na próxima terça e quarta, 26 e 27 de abril, a partir das 19 horas no Cineteatro São Luiz, com entrada gratuita.

Compositor e guitarrista da banda Titãs, Bellotto estreou na literatura em 1995 com “Bellini e a Esfinge”, primeiro de uma série de livros policiais. Outras obras do autor são “No buraco” (2010), “Machu Picchu” (2013), “Lô” (2018) e “Dom” (2020). Na terça, Bellotto inicia a programação da semana com uma conversa mediada por Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, cujo tema é: "Segurança e violência policial na literatura brasileira".

Sobre o assunto Festival Varilux abre inscrições para laboratório de roteiros

Selma Silfer e Cláudio Roberto participam do Projeto Pôr do Sol de domingo

Fabio Assunção protagoniza série sobrenatural da Globoplay; veja entrevista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Preta Ferreira é defensora dos Direitos Humanos, ativista por moradia, multiartista e escritora. Foi presa em 2019, após a derrocada do edifício Wilton Paes de Almeida, que havia sido ocupado pelo Movimento de Luta Social por Moradia, levando vários líderes de movimentos de moradia a serem presos. Após esse período, ela lançou a obra "Minha Carne", reunindo memórias dos 108 dias em que passou presa. Na quarta, ela falará sobre “Desigualdades étnico-raciais, memória e apagamentos de negras e negros na história”, em conversa mediada pela escritora, tradutora, pesquisadora e professora Nina Rizzi.

O projeto teve início em Fortaleza no dia 18 de abril e a programação segue até o dia 17 de maio. Os próximos encontros trazem Viviane Mosé (dia 03/05), em conversa sobre “O alvo da vida não é ser feliz, é aprender a viver”; Sérgio Vaz (09/05), que discorre sobre “Literatura e realidade”; Fabrício Carpinejar (dia 16/05), que traz o tema “O envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens”; e Ailton Krenak (dia 17/05), sobre “A cultura do descarte: sociedade de consumo, meio ambiente e o futuro da humanidade”. As conversas serão transmitidas ao vivo no canal da AACIC no YouTube.

Para assistir à programação presencialmente, é necessário apresentar o passaporte vacinal com as três doses ou dose de reforço (até 6 meses da aplicação da vacina de dose única) para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, acompanhado de documento oficial com foto.

Além da programação no Cineteatro, o projeto Diálogos Contemporâneos está realizando uma ação de formação de leitores com grupos de alunos de oito escolas públicas. Cada grupo é formado por 30 alunos, que juntos conhecem a obra de um dos escritores convidados e se aprofundam em um dos livros.

Projeto Literário Diálogos Contemporâneos

Onde: Cineteatro São Luiz



Programação:

26/04 (terça), 19 horas - Com Tony Bellotto e mediação de Élcio Batista

Tema: Segurança e violência policial na literatura brasileira



27/04 (quarta), 19 horas - Com Preta Ferreira e mediação de Nina Rizzi

Tema: Desigualdades étnico-raciais, memória e apagamentos de negras e negros na história

03/05 (terça), 19 horas - Com Viviane Mosé e mediação de Lia Sanders

Tema: O alvo da vida não é ser feliz, é aprender a viver



09/05 (segunda), 19 horas - Com Sérgio Vaz e mediação de Tuyra Andrade

Tema: Literatura e realidade



16/05 (segunda), 19 horas - Com Fabrício Carpinejar e mediação de Anna K. Lima

Tema: O envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens



17/05 (terça), 19 horas - Com Ailton Krenak e mediação de Talles Azigon

Tema: A cultura do descarte: sociedade de consumo, meio ambiente e o futuro da humanidade



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags