Morre músico Tarcísio Sardinha após três meses de internação

O compositor e multi-instrumentista Tarcísio Sardinha morreu aos 58 anos na manhã desta segunda-feira, 25. O músico deu entrada em hospital de Fortaleza em janeiro deste ano. A causa da morte teria sido falência múltipla dos órgãos, segundo o jornalista Eliomar de Lima. Nas redes sociais, músicos e amigos prestaram homenagens ao artista.

Jornalista, músico e amigo de Sardinha, Felipe Araújo destaca o legado de Tarcísio no Ceará a partir da formação de outros músicos. "Além de ser um músico extraordinário, ele deixa um legado muito importante para música cearense através dos seus alunos. Ele foi professor de muita gente e de muitos músicos muito bons, sobretudo na área do choro e do samba . Então, ele formou muita gente. Tem uma 'Escola Sardinha' de música através dessas pessoas, e através delas que o legado dele vai permanecer", comentou.

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio também lamentou a passagem de Tarcísio Sardinha. "A cena musical brasileira perde hoje um dos seus mais talentosos músicos. Nos despedimos do multi-instrumentista Tarcísio Sardinha, que tão bem representou a virtuosidade da nossa música cearense no cenário nacional".

A cena musical brasileira perde hoje um dos seus mais talentosos músicos. Nos despedimos do multiinstrumentista Tarcísio Sardinha que tão bem representou a virtuosidade da nossa música cearense no cenário nacional. pic.twitter.com/Av48pAb9NE — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) April 25, 2022

Em março, vários músicos se reuniram no show "Amigos de Sardinha", no Cineteatro São Luiz, para arrecadar dinheiro para o tratamento do compositor. Na época da internação de Tarcísio, a informação era a de que o artista teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Segundo informações compartilhadas por amigos e parentes nas redes sociais, o estado de saúde de Sardinha era grave. Em nota, a família do músico afirmou, no período, que a internação não foi causada por parada cardiorrespiratória ou infarto, mas o motivo não havia sido esclarecido.

Trajetória musical

O também professor e arranjador tem uma trajetória extensa na música. Nascido em uma família de músicos, começou seus estudos sozinho quando era uma criança. Aos 15 anos, passou a se apresentar em rodas de choro. Desde a década de 1990, trabalha como professor de oficinas. Ainda é conhecido por harmonizar nos mais diversos gêneros musicais.

Durante sua trajetória, apresentou-se ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Belchior, Fagner, Amelinha, Dominguinhos e Ednardo. Além disso, foi responsável pela direção musical de shows de artistas como Falcão, Fausto Nilo, Zeca Baleiro, Waldick Soriano e Clementina de Jesus.

Seu apelido “Sardinha” surgiu no fim dos anos 1980, quando participou do “Pixinguinha”, primeiro grupo profissional de choro de Fortaleza. O criador da banda, Tróglio, lhe deu o nome em homenagem ao violonista Aníbal Augusto Sardinha.

No fim do ano passado, lançou o disco “Brasileirando”, de 1999, em todas as plataformas digitais. No álbum, há faixas como “Jumento com Coalhada”, “Conversa de Bêbado”, “Fim de Tarde” e “mar de Iracema” e “Meninar”.

Outras obras integram sua discografia, como “Carlinhos Patriolino e Tarcísio Sardinha Ao Vivo” (1998) e “Choro” (2008). Estes, porém, não estão nos streamings de música. (Com informações da repórter Clara Menezes)



