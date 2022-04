Selma Silfer e Cláudio Roberto participam do Projeto Pôr do Sol de domingo

Com o retorno do Projeto Pôr do Sol Fortaleza em formato presencial, o evento terá mais uma edição neste domingo, 24 de abril. A ação acontece no Espigão do Náutico, na avenida Beira Mar, a partir das 17 horas.

Além do pianista Felipe Adjafre como atração fixa, haverá participação especial de Selma Silfer. A cantora, que nasceu no Rio de Janeiro e cresceu na capital cearense, iniciou sua carreira na década de 1990. Ela costuma se apresentar em hotéis, shoppings e restaurantes.

O outro nome que participa do evento é o saxofonista Cláudio Roberto. O artista já tocou com várias bandas e músicos da Cidade, como o grupo de jazz Projeto Timbral e Metaleira. Ainda marcou presença no Festival de Jazz de Guaramiranga.

O Pôr do Sol conta com transmissão ao vivo pelo perfil do Instagram @pordosolfortaleza. O pianista Felipe Adjafre também exibe o conteúdo em suas redes sociais.

Projeto Pôr do Sol

Quando: domingo, 24, às 17 horas

Onde: no Espigão do Náutico; transmissão nos perfis do Instagram @pordosolfortaleza e @felipeadjafre

Mais informações: a apresentação pode ser cancelada por causa das chuvas



