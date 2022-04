Caetano Veloso e Roberta Sá são atrações confirmadas no festival I’Music

Os artistas Caetano Veloso e Roberta Sá foram confirmados para o primeiro dia do festival I’Music, que acontece na sexta-feira, 1º de julho

Caetano Veloso e Roberta Sá são as atrações principais confirmadas para o festival I’Music, que acontece entre sexta-feira, 1º de julho, e domingo, 3 de julho. Os dois se apresentarão no primeiro dia do evento.

Além dos dois, também já foram anunciados: Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão, Frejat, Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos para o sábado, 2 de julho.

Na última data de programação do festival, haverá Vanessa da Mata, Jorge Ben Jor, Alexandre Pires e Seu Jorge.

O valor dos ingressos varia entre R$150, a meia-entrada, e R$300. As vendas estão disponíveis na loja I’Music, no piso térreo do shopping Iguatemi.

Também há uma ação promocional: a cada R$100 em compras nas lojas do Iguatemi Bosque e do Iguatemi Bostque Digital, os clientes poderão pagar mais R$90 e garantir o acesso a um dia de evento.

Programação completa

sexta-feira, 1º de julho

- Caetano Veloso

- Roberta Sá

sábado, 2 de julho

- Paralamas do Sucesso

- Biquini Cavadão

- Frejat

- Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos

domingo, 3 de julho

- Vanessa da Mata

- Jorge Ben Jor

- Alexandre Pires e Seu Jorge

Festival I’Music

Quando: 1º, 2 e 3 de julho

Ingressos: R$150 (meia-entrada) e R$300 (inteira); vendas na Loja I’Music, no piso térreo do Iguatemi

Onde: Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)



