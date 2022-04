10 músicas para o fim de semana; de Shakira a Ed Sheeran

Shakira e Rauw Alejandro se uniram para lançar o reggaeton "Te Felicito". Além disso, "2tep" de Ed Sheeran ganhou uma nova versão ao lado de Lil Baby. No Brasil, Yasmin Santos se juntou a Bruno & Marrone para lançar a faixa "Ciclo Vicioso". Essas são algumas das novidades musicais do fim de semana. Confira a seleção do Vida&Arte:

1. Shakira e Rauw Alejandro - Te Felicito

Shakira lança, nesta sexta-feira (22), o novo single "Te Felicito", com Rauw Alejandro. A faixa de reggaeton chega com um videoclipe que mostra Shakira criando seu homem ideal, que vem a ser ninguém menos que Rauw Alejandro.

2. Ed Sheeran e Lil Baby - 2step



Ed Sheeran se uniu a Lil Baby para lançar uma nova versão da faixa "2step", que pertence ao seu último álbum "Equals". O clipe foi gravado em Kiev, na Ucrânia, no ano passado, antes do início da guerra. Os lucros com a produção serão usados para dar assistência aos afetados pelo conflito no país.



3. Yasmin Santos e Bruno & Marrone - Ciclo Vicioso

Consolidando-se no sertanejo, Yasmin Santos estreia o primeiro single de seu novo DVD, "Ao Vivo em Goiânia". A faixa intitulada "Ciclo Vicioso" é uma parceria com Bruno & Marrone.



4. Megan Thee Stallion - Plan B



Após apresentar "Plan B" no Coachella, Megan Thee Stallion finalmente lançou a faixa nas plataformas digitais. Na música, a cantora fala sobre sair de um relacionamento tóxico.



5. Mari Fernandez - Ao Vivo em Fortaleza

Mari Fernandez lança seu primeiro DVD, que inclui participações de Simone e Simaria, Xand Avião, Nattan e Zé Vaqueiro. Gravado em Fortaleza, no mês passado, o show reuniu 6 mil pessoas.

6. Florence + The Machine - Free

“Free” é o mais novo single do álbum “Dance Fever”, de Florence + The Machine. O disco completo será lançado apenas no dia 13 de maio, mas essa e outras faixas, como “My Love”, “Heaven is Here” e “King” já foram divulgadas.

7. Haikaiss, Chayco e Major RD - Tamo Gigante

O grupo de rap Haikaiss se uniu a Chayco e Major RD para lançar sua primeira faixa do ano, intitulada "Tamo Gigante". Na nova música, o grupo formado por Pedro Qualy, Spinardi e Spvic explora o trap.



8. Alesso e Zara Larsson - Words

Após se apresentar no Lollapalooza Brasil, Alessa lançou a faixa "Words". A música eletrônica é uma parceria com a cantora Zara Larsson.



9. The Chainsmokers - Riptide



The Chainsmokers, duo formado por Alex Pall e Andrew Taggart, lançou uma nova música: "Riptide". A faixa faz parte do novo álbum da dupla, intitulado "So Far So Good", que será lançado em maio.

10. Karol G - Provenza



Prestes a se apresentar no segundo fim de semana do Coachella, Karol G lançou a faixa "Provenza". O clipe traz cenas gravadas em um deserto e a letra fala de esperança.

