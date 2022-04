Matuê promete lançamento de feat internacional: "mais brabo"

O cearense Matuê anunciou, na quinta-feira, 21, que está preparando um grande feat internacional. A informação foi dada em um vídeo postado em seu Instagram, por meio dos stories.



O cantor afirmou que a parceria será “o feat internacional mais brabo de todos os tempos do trap”, mas ele quis manter em segredo quem está envolvido no projeto. “Aguarde, tá? Não vou falar muito, não”, acrescentou.



No dia 25 de junho, Matuê volta a sua cidade de origem, Fortaleza, com o show “Do 085 para o 085”, que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará. A venda de ingressos iniciou na última quarta-feira, 20.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O artista já soma mais de três bilhões de reproduções nas suas músicas, distribuídas entre as plataformas de streaming. Além disso, estará presente, ainda este ano, no Palco Sunset do Rock In Rio, no dia quatro de setembro.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Projeto Macaubar: Segunda edição celebra o Dia Nacional do Chorinho

Nany People chega aos palcos de Fortaleza com o espetáculo "TsuNany"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags