Daniela Mercury diz estar indignada com vídeo usado por Eduardo Bolsonaro

A cantora Daniela Mercury afirmou, em entrevista à Veja, que pretende processar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por postar vídeo em que supostamente a artista chamava Jesus Cristo de gay. Ela conta que a peça, postada no twitter do deputado em 6 de abril, foi modificada e que não é a primeira vez que sofre com fake news.



“Fiquei indignada com a má-fé, a maldade e a desonestidade do uso de um vídeo adulterado. Estou pedindo indenização na Justiça pelos graves danos que isso me causa pessoalmente”, declarou. Na cena original, a artista estava se referindo ao cantor e amigo Renato Russo.



A artista afirma que a postagem vem prejudicando sua carreira e gerando ataques e prejuízos financeiros a ela. “O vídeo foi fraudado para parecer que eu estava sendo desrespeitosa com os cristãos. Nas eleições passadas fui vítima de vários vídeos criminosos como esse. Não quero que isso aconteça de novo”, conta.



Daniela canta desde os 15 anos e já soma mais de 30 anos de carreira, durante os quais gravou 19 CDs e 7 DVDs e se consagrou como uma das cantoras brasileiras mais conhecidas internacionalmente. Seu último videoclipe, “As rendas do mar”, foi lançado em março e está com quase 400 mil visualizações no YouTube. “É preciso respeitar a liberdade religiosa de cada um, do mesmo modo que é fundamental respeitar a liberdade artística”, acrescenta.



