Aline do Borel, sucesso por memes na web, é encontrada morta em praia do RJ

Aos 28 anos, Aline do Borel foi encontrada morta na Praia do Dentinho, em Araruama, na última quinta-feira, 21 de abril. Ela ficou conhecida na internet por criar diversos memes, como a música "É cansativa a vida do crente".

Aline foi atingida com dois tiros no rosto, mas não se sabe ainda a autoria e motivação do crime. A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).

Apesar do sucesso entre os memes da internet, Aline tinha uma vida difícil. Amigos da cantora relatavam que ela vinha de uma família humilde. Ela usava as redes sociais para pedir ajuda financeira, além de relatar que sofria racismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2019, pessoas próximas a Aline chegaram a informar que ela sofria de depressão. Durante o tratamento psiquiátrico, Aline se recusou a tomar remédios e amigos usaram as redes sociais para informar que ela fugia de casa e vagava nas ruas devido os transtornos mentais.

Também em 2019, Aline foi convidada para cantar no Programa da Maísa e declarou nas redes sociais que foi o melhor momento de sua carreira.

Melhor momento da minha carreira. pic.twitter.com/eCXt5FGpcT — Aline Borel Oficial (@borel_aline) May 1, 2021

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags