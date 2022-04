Rodrigo Mussi tem alta da UTI, mas segue internado após acidente

Após apresentar melhora em seu estado de saúde, Rodrigo Mussi, 36, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O ex-participante do Big Brother Brasil segue agora sendo tratado na enfermaria. Mussi deu entrada no hospital no dia 31 de março após sofrer grave acidente de carro. A informação da saída da UTI foi divulgada à imprensa pelo advogado Diogo Mussi, 34 anos, irmão do ex-BBB.

Na última segunda-feira, Rodrigo tentou deixar o hospital, mas foi contido pelos médicos. Por meio do Instagram, Diogo Mussi revelou que o ex-BBB tem pedido para sair do hospital. "Ele teve que ser medicado porque tentou sair da cama, enfim, quer ir embora… Então, isso atrapalha bastante. Ele ainda apresenta confusão: mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias", explicou.

Apesar do desejo de Rodrigo, não há previsão para ele deixar a UTI. “Ele está com bastante catarro também, ele está tossindo bastante. Então, vão proceder com uma radiografia do pulmão, para saber como ele está”, disse Diogo.

Anteriormente, o irmão do ex-BBB já tinha dado detalhes sobre a recuperação dele. Em entrevista à revista "Quem", Diogo contou que o irmão sempre reage quando fala do sobrinho Luca, acariciando ou apertando sua mão.

