Booktuber Ju Cirqueira lança romance de estreia "Vivendo nas Entrelinhas"

Novo emprego, mudança de cidade e casamento: Heloísa estava, de fato, enfrentando momentos importantes de sua vida. Mas, apesar dos "fatores decisivos" envolvidos nessas etapas, a rotina, para ela, parecia já estar definida. Claro, as demandas do relacionamento e de seu trabalho - era professora de História - exigiam grande atenção sua, só que, aparentemente, ela conseguia lidar com o choque desses "dois mundos".

Entretanto, Helô sabia que alguma coisa estava faltando para se sentir completa. Diante das diferentes tarefas com as quais precisava lidar em seu dia a dia, faltava tempo para fazer aquilo que mais gostava: devorar livro atrás de livro, assim como era em sua adolescência. O cenário começa a mudar quando encontra um clube do livro a partir de um anúncio deixado nas páginas de um livro da biblioteca da escola onde trabalha. Dali em diante, Helô não seria mais a mesma.

Sobre o assunto Booktuber: conheça 10 youtubers que falam de livros

Clubes de leitura são o tema do programa Caminhos da Reportagem

Projeto literário traz Viviane Mosé, Carpinejar e Ailton Krenak a Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esses são alguns dos pontos destacados pela booktuber Ju Cirqueira em "Vivendo Nas Entrelinhas", seu romance de estreia lançado pela Editora Planeta. A obra apresenta uma jornada de autodescoberta de sua protagonista a partir do contato com a literatura e também discute amor próprio, valorização da profissão de professor, relacionamentos familiares e realização de sonhos. Em entrevista exclusiva ao Vida&Arte, Ju Cirqueira comentou sobre os assuntos abordados por sua obra e sua trajetória incentivando a leitura.

Esse é o primeiro livro publicado pela influenciadora digital. Desde 2013, Ju produz conteúdos na Internet compartilhando dicas de leitura, resenhas de livros e estimulando discussões sobre literatura. Também formada em Letras - Inglês, atualmente se dedica de forma exclusiva ao seu trabalho na internet. No YouTube, seus vídeos já somam mais de 22 milhões de visualizações e seu canal contava com quase 300 mil inscritos até a publicação desta matéria.

Acostumada a discutir e recomendar obras literárias de outros autores, Ju Cirqueira agora se encontra em um outro lado: o de apresentar sua própria criação. "É surreal pensar que estou aqui segurando meu livro", relata em entrevista ao Vida&Arte.

Como a booktuber também afirma, essa "é uma nova experiência" - e de fato é, ainda mais se considerarmos que esse é o seu primeiro romance publicado. Antes, escrevia textos mais curtos, e hoje, após anos de experiência com a criação de conteúdo literário na internet, se vê diante da realização de mais um projeto desafiador.

Com bagagem de quase dez anos na criação de conteúdos literários na internet, Ju Cirqueira comenta como o contato constante com livros a ajudou no desenvolvimento de "Vivendo Nas Entrelinhas": "Acho que pude passar por diversos estilos literários, gêneros, narrativas e tipos de escrita diferentes. Isso me ajudou bastante a ter uma visão mais ampla de como gostaria que fosse a minha história. Então, indiretamente, com certeza o meu trabalho com livros na internet me ajudou bastante a escrever".

Como apresenta em sua sinopse, o livro destaca os conflitos e os dilemas de Helô ao longo da narrativa. Na história, a vida profissional e a pessoal entram em embate em diferentes perspectivas, mostrando como a personagem precisa lidar com desafios diários em seu relacionamento e, ainda assim, tentando realizar seus próprios desejos.

A escolha de construir uma protagonista com essas características não foi por acaso. O objetivo de Ju era mostrar como muitas vezes "é preciso dar conta" de várias situações ao mesmo tempo, mas que também é necessário lembrar que a vida "continua acontecendo" e é importante não perder os detalhes.

Entrevista completa

A entrevista completa com a booktuber Ju Cirqueira está disponível no perfil do Vida&Arte nos principais agregadores de podcast, como Spotify e Apple Podcasts. Na conversa, a influenciadora também fala sobre os desafios de se dedicar à criação de conteúdo literário na internet e projetos futuros.

Vivendo Nas Entrelinhas

De Ju Cirqueira

Editora Planeta

256 páginas

Quanto: preço médio de R$ 47,60

Onde comprar: Amazon e www.planetadelivros.com.br

Acompanhe o trabalho: @jucirqueira no Instagram e no YouTube

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.







Tags