Kendrick Lamar anuncia seu quinto álbum "Mr.Morale & The Big Steppers"

O disco estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 13 de maio; novo lançamento chegará cinco anos após o último álbum

Nesta segunda, 18, Kendrick Lamar anunciou o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, “Mr. Morale & The Big Steppers”. O disco estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 13 de maio.

No Twitter, o artista respondeu a um tuíte que dizia “oficialmente aposentado”, com o link do website Oklama, que trazia a notícia de sua nova produção. Não demorou muito para o Spotify confirmar o álbum e levar os fãs à loucura com a volta do rapper. Seu último disco, intitulado “DAMN” é de 2017.

Kendrick compartilhou uma publicação em seu Instagram para reafirmar o título oficial do novo trabalho, assim como a data. Ainda não há outros detalhes sobre a nova produção, porém, de acordo com o comunicado, todas as atualizações serão dadas por meio do site oficial do artista.

Em 2021, Kendrick havia anunciado que estava trabalhando em novas músicas, mas que este seria seu último trabalho com a gravadora independente Top Dawg Entertainment, na qual estava desde o começo da carreira. Lamar é um dos maiores nomes do rap na atualidade – seus últimos três álbuns chegaram à certificação de platina.

Mais recentemente, em fevereiro deste ano, o músico se apresentou no intervalo do Super Bowl ao lado de grandes nomes como Dr.Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige.

