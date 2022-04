Estreia de "Pantanal" impulsiona audiência do BBB 22

De acordo com dados do Ibope, o BBB 22 teve um aumento de 11% na audiência após a estreia de "Pantanal"

Depois de duas edições seguidas aclamadas pelo público, o Big Brother Brasil não agradou a maior parte do público em 2022, recebendo diversas críticas dos internautas ao longo da temporada. No entanto, chegando em sua reta final, o reality show apresentou uma melhora em sua audiência. E ao que tudo indica, foi uma consequência da estreia de "Pantanal", que conseguiu elevar o número de telespectadores no horário das nove, fazendo com que eles permanecessem até a exibição do BBB.

Após "Um Lugar ao Sol", considerada uma das piores audiências em novelas dessa faixa de horário, "Pantanal" atraiu 85 milhões de brasileiros, cerca de 40% de toda a população, segundo dados da Kantar Ibope. A novela conseguiu a melhor audiência no horário nobre em sete meses. Ao analisar o BBB, houve um crescimento de 11% no número de telespectadores com relação à semana anterior a estreia de "Pantanal".

O reality show saiu de 21,7 de média no Painel Nacional de Televisão (PNT) para 24,1 após o lançamento da novela. Em São Paulo, na semana dos dias 4 a 10 de abril, segunda semana de exibição de "Pantanal", o BBB teve a melhor audiência da temporada até agora. Já no Rio de Janeiro, a média registrada se igualou a melhor semana registrada.

Apesar da melhora, a 22ª edição do BBB ainda está atrás das edições passadas. Em 2021, a última semana do programa, que consagrou Juliette como campeã, atingiu 27,8, quase 4 pontos a mais.

Como funciona o sistema de ponto de audiência?

O sistema de ponto é realizado pela Kantar Ibope Media para quantificar a audiência televisa. Cada ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida. Portanto, a representatividade do valor do ponto é atualizada todos os anos. Em 2022, o valor unitário do ponto no cenário nacional equivale a 258.821 domicílios e 713.821 indivíduos.

