Pai do filho de Rihanna, A$AP Rocky é preso em Los Angeles, diz site

A$AP Rocky, que se apresentou no Lollapalooza no Brasil, voltava de Barbados quando foi detido em aeroporto. As informações são do site TMZ

Segundo o site TMZ, o rapper A$AP Rocky foi preso no aeroporto de Los Angeles na manhã desta quarta-feira, 20. O músico, que espera filho com Rihanna, estaria voltando de Barbados, país da cantora, para os Estados Unidos em um jato particular quando foi detido e algemado por policiais. A acusação ao artista seria por uma agressão com uma arma de fogo.

O fato teria ocorrido durante tiroteio em novembro de 2021. De acordo com informações da NBC News, uma suposta vítima alegou que A$AP atirou nele 3 ou 4 vezes, arranhando apenas a mão esquerda.

Rihanna, que foi a Barbados para o nascimento do filho, está na reta final da gravidez e na terça-feira (19) foi fotografada tomando água de coco nas ruas de Bridgetown, capital do País.

A$AP Rocky no Brasil

No último mês, o rapper esteve no Brasil. Ele foi uma das principais atrações do segundo dia do festival Lollapalooza. De acordo com informações do colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, algumas comidas típicas brasileiras foram solicitadas. São elas: cuscuz, manteiga de garrafa, churrasco, mocotó, rabada, buchada, tapioca, goiabada, mandioca frita, caldo de siriri, açaí, feijão tropeiro, doce de leite, canjica, acarajé, feijoada e pamonha.

Algumas bebidas também foram colocadas na lista, como a cachaça Pinga 51, cerveja, vodka Belvedere, suco de maracujá e o refrigerante Guaraná Jesus.

