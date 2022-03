Viih Tube rebate falas de Lipe Ribeiro sobre affair: "Manipulava tudo"

"Maluco" e "nojento" foram as palavras usadas por Viih Tube para se referir a Lipe Ribeiro após o influenciador expor o motivo pelo qual eles se afastaram. Os dois estavam ficando desde a Farofa da Gkay, mas entraram em conflito nesta segunda-feira, 22 de março, após uma entrevista dada pelo influenciador.

Lipe, de 30 anos, afirmou no podcast Bulldog Show que o motivo do afastamento dele e de Viih, de 21 anos, teria sido porque a atriz começou a ter sentimentos por ele. "A gente se encontrava, se pegava, dormia junto e 'vamo' embora. Cada um no seu estado. Só que eu fui morar em São Paulo e ela começou a confundir um pouco as coisas", afirmou.

"Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, a ter maluquices. Era legal no começo, cada um ia pro teu canto, ficava com outras pessoas e ótimo. Só que depois ela começou a confundir e foi ali que acho que a gente se perdeu um pouco", explicou.

Mas Viih não gostou da fala do ex-affair e detonou o influenciador nas redes sociais. "Nossa, garanhão desapegado. Sou a novinha de 21 anos que tem a maturidade para não te expor assim. E mulher nenhuma confunde as coisas sozinha. Quem não deixava claro e manipulava tudo era você. Até conhecer família em Sorocaba você foi", revelou.

"Amizade é o cacet*. Você me faz mal, o que fez comigo foi imperdoável. Você foi meu maior livramento, quero é distância. Você não merece metade do que já fiz por você", declarou. "Maluco é você, nojento. Pior cara que já conheci disparado. Não sei como consegui gostar de você", desabafou.

Após os comentários de Viih, Lipe se defendeu. "Quando comentei 'maluquice' foi em relação ao que tava acontecendo entre nós 2, é só assistirem o resto", afirmou.

