Gabi Martins é criticada após apresentação em escola de samba do Rio

Gabi Martins, cantora e ex-participante do Big Brother Brasil, vai se apresentar com a Vila Isabel durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. E, durante um ensaio, um vídeo dela viralizou nas redes sociais.

Muitos internautas criticaram sua performance. Inclusive, Solange Gomes, ex-rainha de bateria, utilizou seu perfil no Instagram para falar sobre o assunto.

"Gente, sobre a Gabi Martins… é pra sambar na frente do tripé. O tripé é como se fosse um carro alegórico, ela estava do lado ou atrás. Alguém avisa, pelo amor de Deus", pediu Solange.

Na ocasião, a ex-BBB respondeu: "Solange, com todo respeito, estou começando agora e me dedicando ao máximo. Estou aberta a todas as críticas porque eu quero melhorar, por isso, estou fazendo aulas e me dedicando aos ensaios. Na próxima, me chame no privado pra você me dar o toque".

Samba foi encontrado morto na noite deste domingo (20) na Marquês de Sapucaí. Peritos criminais apontam a ex-BBB Gabi Martins como a principal suspeita do crime após a repercussão de vídeos da cantora cometendo atos hediondos contra a vítima. https://t.co/ynVk3VA92t — Bassini (@jvbassini) March 22, 2022

Já no Twitter, os usuários também falaram sobre sua performance. “Onde a Vila Isabel tava com a cabeça pra chamar a Gabi Martins pra passar vergonha assim no seu desfile?”, questionou um internauta.

“Samba foi encontrado morto na noite deste domingo, 20, na Marquês de Sapucaí. Peritos criminais apontam a ex-BBB Gabi Martins como a principal suspeita do crime após a repercsussão de vídeos da cantora cometendo atos hediondos contra a vítima”, brincou outro.



Onde a Vila Isabel tava com a cabeça pra chamar a Gabi Martins pra passar vergonha assim no seu desfile? pic.twitter.com/JxPLOxvog9 — Pedro Machado (@pegoncalves) March 22, 2022

