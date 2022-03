Marido de Jojo Todynho desabafa após ser alvo de ataques nas redes sociais

Lucas Souza, oficial do exército e marido da cantora Jojo Todynho, utilizou suas redes sociais para desabafar sobre as críticas que recebe on-line

Lucas Souza, militar e marido de Jojo Todynho, utilizou suas redes sociais para desabafar sobre as críticas que recebe na internet por ter se casado com a cantora. Desde que os dois anunciaram o casamento, usuários fazem comentários maliciosos sobre a relação.

“Tem dias que são fod*. Parece que o objetivo das pessoas é fazer você se sentir mal. Eu sempre trabalhei, estudei e estudo muito. Quero focar cada vez mais nisso, quero me afastar das pessoas e só ficar com quem eu realmente gosto”, disse em seu perfil no Instagram.

“Nunca fiz mal a ninguém, sempre procurei cuidar da minha vida. Não sei porque as pessoas me perturbam tanto. Sempre lutei sozinho pelos meus objetivos e conquistei minhas coisas. Vou conquistar muito mais, mas ninguém vê isso. Só ficam me xingando mais e mais. Chega uma hora que você não aguenta mais”, continuou.

De acordo com ele, muitas crítica são feitas por ser marido da Jojo Todynho. “Parece que eu ter me relacionado com alguém abonou todas as coisas que já fiz na vida. Não aguento mais esse povo me perturbando e me mandando mensagens diariamente me xingando. Eu não fiz nada pra ninguém, eu quero me isolar cada vez mais das pessoas e ficar na minha”, escreveu.

Lucas Souza fez a publicação nesta segunda-feira, 21 de março, mas apagou de suas redes sociais depois de um tempo.

Ele e Jojo se casaram em janeiro deste ano. Na época, o marido já havia se pronunciado sobre os comentários preconceituosos e racistas que viu por se relacionar com a funkeira.



