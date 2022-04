Laboratórios de Criação do Porto Iracema abre as vagas para o interior

O Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas para a 10ª edição dos Laboratórios de Criação, agora também com vagas para o interior do Ceará. As inscrições são gratuitas e vão do dia 18 de abril ao dia 18 de maio, podendo ser feitas através do site do Porto. As vagas são para os laboratórios de Artes Visuais, Cinema, Música, Dança e Teatro. O número de vagas para os laboratórios de Dança e Teatro aumentaram em relação à edição anterior.

O projeto garante que 50% dos projetos serão de artistas do interior do Estado. E ainda que metade das vagas do Ceará, valendo a partir da 2ª e 3ª etapa, serão destinadas a pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, travestis, transexuais, transgêneros, não binárias e pessoas com deficiência. A seleção terá três etapas: análise dos documentos enviados na inscrição, avaliação técnica dos projetos e entrevista.

Com a expansão das vagas, o programa promete um auxílio aos artistas aprovados que morarem no interior do Ceará, que consiste em cobrir os custos de deslocamento, hospedagem e auxílio-alimentação para que consigam participar das atividades presenciais na Capital.

Podem se inscrever pessoas com no mínimo 18 anos e residência comprovada no Estado há pelo menos dois anos. Para o Laboratório de Cinema, haverá ainda uma vaga para uma proposta de roteiro de longa-metragem de ficção vinda do Nordeste e outra de qualquer estado das demais regiões, que também devem comprovar tempo de residência de no mínimo dois anos nesses locais.



“A longevidade do programa já sugere a importância da experiência”, afirma Elisabete Jaguaribe, diretora de Formação e Criação do Instituto Dragão do Mar e da Porto Iracema das Artes. Ao longo dos 10 anos do programa, 191 projetos foram desenvolvidos e 506 artistas passaram pela experiência.



O resultado do processo seletivo será divulgado no primeiro dia de agosto e as matrículas dos aprovados serão realizadas entre os dias 8 e 12 de agosto. Durante os sete meses de imersão no projeto, os artistas selecionados recebem uma bolsa de pesquisa de R$1mil.

Inscrições para os Laboratórios de Criação



Quando: entre os dias 18 de abril e 18 de maio

Inscrições e mais informações: Porto Iracema das Artes

