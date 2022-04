"Medida Provisória" ultrapassa 100 mil espectadores em menos de uma semana

Após seis dias em cartaz nos cinemas do Brasil, o longa nacional "Medida Provisória", dirigido por Lázaro Ramos, ultrapassou a marca de 100 mil espectadores. O fato foi comemorado pelo diretor no Instagram.

"100 MIL ESPECTADORES!!!! Acabou de acontecer!!!! 'Medida Provisória' chegou nesse número expressivo graças a vocês. 6 dias e 100 mil pessoas", agradeceu Lázaro.







Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adaptado da peça "Namíbia, Não!", do dramaturgo Aldri Anunciação, "Medida Provisória" mostra um Brasil distópico no qual o governo decreta que todas as pessoas negras do País serão obrigadas a migrar para a África.

De acordo com dados do site Filme B, referência de mercado cinematográfico no País, o filme arrecadou mais de R$ 1,8 milhão de bilheteria entre a quinta, 14, e o domingo, 17. No top 10 do fim de semana, "Medida Provisória" figura em quarto lugar, abaixo somente das mega estreias "Animais fantásticos - Os segredos de Dumbledore" e "Sonic 2" e do filme de herói "Morbius".

Já dados da Comscore, plataforma de mercado publicitário, apontam que "Medida Provisória" detém o título de segunda melhor estreia nacional de 2022 em arrecadação, atrás apenas da comédia "Tô Ryca 2", com Samantha Schmutz.

Os resultados expressivos que o filme vêm alcançando ocorrem apesar da presença reduzida no circuito. Na segunda, 18, o diretor Lázaro Ramos postou um vídeo no Instagram com um "protesto" sobre o fato.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

"A realidade hoje, da gente, é que o filme do bruxinho está com mais de 1600 salas de cinema, o filme do porco-espinho tá com mais de 1300 salas de cinema e o nosso filme está com 188 salas", comparou, citando "Animais fantásticos - Os segredos de Dumbledore" e "Sonic 2".

"Eu não entendo o que é que os donos de sala de cinema estão fazendo que não dão salas pra o Medida Provisória. O público pagante está dizendo 'eu quero assistir'", seguiu o cineasta.

