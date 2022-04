Cearense lança livro que foi roteirizado para o cinema americano

O evento de lançamento dos livros de Jayme Alencar Oliveira no Brasil conta com "Singularidade", que foi roteirizado para o cinema, e duas biografias

O dentista cearense Jayme Alencar Oliveira, primo do romancista José de Alencar, traz a Fortaleza o lançamento de seus livros, incluindo “Singularidade" que foi escrito juntamente com o seu filho e roteirizado para o cinema. O evento ocorrerá na Livraria Leitura do Shopping RioMar das 18 às 21 horas desta quarta, 20 de abril. Ele lançará ainda duas biografias de sua autoria.

Sobre o lançamento, Jayme, radicado nos EUA, conta que as expectativas são muito boas e aproveitará para rever amigos e familiares que não visitava há três anos por conta da pandemia. Além de seu filho, estarão presentes o professor Jaime Alencar de Oliveira, seu pai, e a doutora Maria José Sampaio do Vale, sua sogra, dos quais escreveu as biografias. O objetivo é atrair pessoas que já conhecem os biografados e aqueles que desejam conhecer os livros.

“Singularidade” é o segundo livro de Jayme Sampaio Alencar, de 12 anos, que escreveu uma fábula sobre irmãos ursos aos oito anos. A parceria entre pai e filho na escrita começou em 2018 e resultou em um romance de ficção científica que aborda climatologia e astronomia, finalizado em 2020. “É uma história envolvente e engajante, mas que tem por objetivo deixar um alerta sobre o aquecimento global e a mudança climática”, disse Oliveira em entrevista ao O POVO.

Após o lançamento nos Estados Unidos, onde o escritor mora com a família, o livro foi roteirizado para o cinema com a ajuda do roteirista Anthony Gullianti, que já trabalhou em projetos da Disney e da Warner Brother, por exemplo.

“Eu fiquei apaixonado pelo roteiro e espero que alguma produtora realmente encabece o projeto e comece a produção do filme”, conta o autor do livro. Atualmente, uma produtora de Los Angeles solicitou a leitura do roteiro, e, nos dias 23 e 24 de abril, a obra estará disponível no festival de livros do Los Angeles Times, na Universidade do Sul da Califórnia.

O evento de lançamento ocorrerá no mezanino da livraria e exibirá os livros “Singularidade”, “Caminhando entre vales” e “Viver para servir”.



