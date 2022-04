Prefeitura anuncia programação fixa no Teatro São José às quartas-feiras

Sem atividades culturais fixas desde novembro de 2021, o equipamento volta a receber atrações com o projeto "Quarta Cultural", que estreia com espetáculo de humor e show musical

A partir da próxima quarta-feira, 20, o Teatro São José passa a voltar a contar com programação artística. Batizado de "Quarta Cultural", o projeto promovido pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) promete acolher atrações de diversas linguagens artísticas com acesso gratuito. É necessário apresentar a comprovação vacinal.

A programação de estreia da Quarta Cultural começa a partir das 19 horas e será focada no humor e na música. Primeiro, os humoristas Lailtinho, Zebrinha e Veia Cômica apresentarão um espetáculo aos presentes. Depois, a banda Coda traz show musical em tributo à Legião Urbana.

A estreia da "Quarta Cultural" marca o retorno das programações fixas no Teatro São José, paradas desde novembro de 2021. Entre janeiro e março de 2022, as atividades da Secultfor foram suspensas por conta do cenário epidemiológico de Fortaleza, com base no Decreto Municipal nº 15.222, de 5 de janeiro de 2022.

Em dezembro, o Teatro acolheu o Festival da Música de Fortaleza 2021 e, mais recentemente, o equipamento foi palco da entrega do Troféu Haroldo Serra, para personalidades da cultura municipal.

