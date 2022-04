Thor, Amor e Trovão: Primeiro trailer é divulgado pela Marvel

Embalado pela clássica “Sweet Child O’ Mine”, da banda de rock Guns N' Roses, o primeiro trailer de “Thor: Amor e Trovão” foi divulgado nesta segunda-feira, 18, pela Marvel Studios. Este será o quarto filme solo envolvendo o herói de Asgard interpretado por Chris Hemsworth e, pelo material apresentado, já foi possível notar a volta de alguns personagens importantes. O longa está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 7 de julho.

Dirigido por Taika Waititi - que também conduziu “Thor: Ragnarok”, filme anterior da franquia -, “Thor: Amor e Trovão” se desenrola a partir dos eventos que ocorreram em “Vingadores: Ultimato”, que mostrou o deus à deriva depois da queda do reino de Asgard. Thor, na ocasião, saiu da Terra junto com os Guardiões da Galáxia e Valquíria assumiu o trono.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, a obra terá as participações de Tessa Thompson, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper e Pom Klementieff no elenco. Além disso, o filme é marcado pelo retorno de Natalie Portman no papel de Jane Foster, mas com um detalhe: ela surge como a “Poderosa Thor” e empunha uma versão restaurada do martelo Mjölnir.

“Thor: Amor e Trovão" acompanha o protagonista em busca de paz interior. Entretanto, sua aposentadoria é interrompida quando o vilão Gorr (Christian Bale) aparece. O personagem deseja a extinção dos deuses. Para enfrentar esse perigo, o deus asgardiano recorre ao auxílio de Valquíria, Korg e Jane Foster.

Sobre o assunto Solange Almeida alerta sobre vício em vape: "Perdi a vontade de cantar"

KLB anuncia nova turnê após sete anos fora dos palcos

Cícero anuncia show em Fortaleza em julho no Theatro José de Alencar

As primeiras cenas do trailer apresentam as fases de crescimento de Thor, indo desde criança até sua fase adulta. Como áudio de fundo, o personagem narra um pouco de sua transformação: “Essas mãos já foram usadas para batalhas. Agora, são ferramentas a serviço da paz”. Na sequência, uma frase que parece guiar seu comportamento na trama: “Eu preciso descobrir exatamente quem eu sou. Quero escolher meu próprio caminho. Viver o momento. Meus dias de super-herói acabaram”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags