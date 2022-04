Cícero anuncia show em Fortaleza em julho no Theatro José de Alencar

Responsável por sucessos como as canções “Tempo de Pipa”, “Açúcar ou Adoçante” e “Ensaio Sobre Ela”, o cantor e compositor carioca Cícero realizará show em Fortaleza no próximo dia 23 de julho. O palco escolhido para a sua apresentação na Capital cearense foi o Theatro José de Alencar (TJA) e os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla.

Os valores do primeiro lote são de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Há também a opção de “ingresso solidário” na quantia de R$ 50 a partir de doação, na entrada do evento, de 1kg de alimento não perecível. Essa é a primeira turnê nacional de Cícero desde 2018. O repertório de seu show passará por novas composições e por clássicos conhecidos da trajetória do carioca.

O anúncio do calendário da turnê foi realizado pelo próprio músico em suas redes sociais. Além de Fortaleza, outras cidades nordestinas serão contempladas com apresentações de Cícero, como Aracaju - ponto de partida da turnê -, Maceió, Recife, Natal, João Pessoa, Campina Grande, Salvador, Teresina e São Luís. Haverá shows em todas as regiões do Brasil.

No último dia 15, Cícero publicou o videoclipe do single “Sem distância”, sua primeira canção inédita desde 2020. O artista consolida sua linguagem musical dentro da MPB e do rock alternativo brasileiro. A classificação etária do show em Fortaleza é de 18 anos.

Cícero em Fortaleza

Quando: 23 de julho, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro); ingressos à venda no Sympla

Quanto: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); R$ 50 (ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível); valores de 1º lote

Classificação etária: 18 anos



