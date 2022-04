Cine Miau: Crianças com deficiência visual e auditiva participam de oficina

A oficina do Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual acontece até sexta-feira, 22 de abril, no Cineteatro São Luiz

O Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual realiza uma oficina sobre técnicas de cinema de animação para 20 crianças com deficiência auditiva ou visual. O evento acontece desta segunda-feira, 18, até sexta-feira, 22.

Nas aulas, o público vai participar da produção de um curta-metragem que terá até dois minutos de duração. Com o tema “Acessibilidade”, conteúdo será ministrado por Clayton Bochecha, realizador e produtor de animação.

Durante a atividade, as crianças trabalharão com a técnica stop motion, que consiste em utilizar materiais para elaborar uma narrativa animada. Nos cinco dias, elas usarão massinhas de modelar para formar personagens e outros objetos.

“Com essa atividade as crianças terão a percepção da mudança que está acontecendo, do movimento que foi criado e com isso vão gerar um filme de animação. Nós vamos ter o privilégio de enxergar a animação da forma como essa criança enxergou com as mãos”, explica Clayton Bochecha em material divulgado para a imprensa.

A mostra do Cine Miau acontecerá entre maio e junho desde ano, nas cidades de Fortaleza, Maracanaú e Itapipoca. Os locais receberão filmes nacionais e internacionais, além de debates sobre produção voltada para o público infantil.



