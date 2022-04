XXII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Juninas abre inscrições

Após dois anos sem festas juninas, o ano de 2022 promete trazer os festejos de volta. Para isso, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult) abriu as inscrições do XXII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Juninas. O projeto é destinado a realização das quadrinhas "fora de época", entre os meses de agosto e setembro. As inscrições estão abertas até o dia 24 de abril.

O edital visa trazer "mais uma alternativa de auxílio, sustentabilidade e fomento para artistas e espaços culturais que constituem o rico patrimônio cultural cearense, e que nos últimos dois anos foram diretamente afetados pela pandemia". O Edital apoiará 138 quadrilhas juninas através do Termo de Execução Cultural, e faz parte das políticas públicas de Patrimônio Cultural para fomento de bens, produtos e serviços vinculados às manifestações populares do Ciclo Junino no Ceará.

Para se inscrever é necessário estar cadastrado no perfil do Mapa Cultural e acessar o formulário disponível na plataforma. O resultado preliminar será divulgado no dia 23 de maio. Esta edição disponibilizará o aporte financeiro no valor total R$3.373.920, onde R$2.100.000 é destinado ao pagamento dos projetos selecionados na categoria Quadrilhas Juninas Adultas; R$ 280.000, para Quadrilhas Juninas Infantis; R$ 196.000 para Quadrilhas Juninas da Diversidade; R$180.000 para Quadrilhas Juninas Culturas Camponesas; e R$31.920 para a Comissão de Avaliação e Seleção.

Em nota, a Secult declarou: "O Edital tem por objetivos realizar seleção pública de grupos da cultura tradicional popular relacionadas ao Ciclo Junino, representados por pessoas física, residentes no território cearense; contribuir no apoio e manutenção dos grupos relacionados ao Ciclo junino, valorizar a produção artística do Estado, como forma de garantir o acesso continuado à tradição e a vida cultural cearense, contribuindo para a geração de renda e manutenção dos grupos, coletivos e companhias que exercem atividades culturais no Ceará ligadas ao patrimônio e à memória; garantir acesso da população cearense aos direitos culturais durante o período de pandemia da Covid 19, entendidos como direitos humanos fundamentais, relativos à memória coletiva, ao repasse de saberes e às artes de diferentes grupos sociais, que asseguram aos seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de opções referentes ao futuro, visando sempre a dignidade da pessoa; garantir todas medidas necessárias para o cumprimento das normas sanitárias de prevenção à pandemia de Covid-19, respeitando os protocolos de segurança vigentes, orientados pelo Governo do Estado do Ceará".

Confira as etapas da seleção

São etapas do XXII Edital Ceará Junino de Quadrilhas:

. Inscrições: 13 a 24 de abril 2022

. Resultado Preliminar da Habilitação da Inscrição e Análise da Proposta: 23 de maio de 2022

. Período de Recurso: 24 a 26 de maio de 2022

. Homologação do Resultado Final: 01 de junho de 2022



Mais informações poderão ser obtidas prioritariamente pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (85) 3101.6770



Inscrições XXII Edital Ceará Junino de Quadrilhas

Quando: até 24 de abril

Onde: Mapa Cultural

