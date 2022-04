Cidade Negra: ex-baterista deu soco em baixista, afirma Toni Garrido

De acordo com o vocalista, a partir de 2014 começaram a ocorrer "violências" vindas de Lazão dentro do próprio grupo

Os últimos oito anos da banda de reggae Cidade Negra não têm sido dos mais tranquilos. O cantor, compositor e ator Toni Garrido comentou sobre os imbróglios que o grupo tem vivido desde 2014 envolvendo disputas pelo uso do nome da banda e até agressões do ex-baterista do Cidade Negra, Lazão.

De acordo com Garrido, a partir de 2014 começaram a ocorrer "violências" vindas de Lazão dentro do próprio grupo. As informações foram divulgadas para o portal G1.

Um dos casos aconteceu após um show em Porto Alegre, em 2015. Como contou Bino, a banda tinha ido “passar o som” antes da apresentação, menos o baterista. Ao fim do show, Lazão comentou com seu roadie (técnico que acompanha a produção da banda em espetáculos) que “o som dele não estava bom”.

Diante disso, Toni respondeu: “Pô, Lazão, é por isso que é importante sempre passar o som”. A reação do ex-baterista foi agressiva e, ao tentar amenizar a situação, Bino levou um soco no nariz que originalmente ia em direção a Garrido. “Tinha um show no dia seguinte em Minas Gerais. Cara, estava todo mundo passando mal. Foi uma coisa inacreditável”, disse Bino.

Quanto à disputa pelo uso do nome da banda, Bino afirma que criou o nome “Cidade Negra” e então Toni registrou em seu nome em uma reunião que tinha a presença tanto do baixista quanto de Lazão. Entretanto, quando o G1 perguntou ao advogado do baterista e de ex-integrantes se a informação era correta, a resposta teria sido no sentido de trazer “as testemunhas e provar isso”.

Ex-membros do Cidade Negra, como o guitarrista Da Ghama, o vocalista Ras Bernardo e o próprio Lazão, estão realizando um projeto paralelo chamado “Originais Cidade”. Em 2019, foi pedido que a marca Cidade Negra fosse registrada no nome de Da Ghama, mas, como ela já estava registrada, o pedido foipelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Atualmente, a banda responsável por sucessos como “Girassol”, “A Estrada” e “Onde Você Mora?” está com formação em dupla, sendo mantida por Toni Garrido e pelo baixista Bino Farias. Mesmo com os desentendimentos quanto ao uso do nome “Cidade Negra” - em que Toni está registrado como dono, mas a situação é contestada por ex-integrantes -, Garrido afirma que ele e Bino seguirão com shows e lançamentos assim que tiverem “a limpeza de espírito e de alma para continuar”.

