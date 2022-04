Arnaldo Antunes e Vitor Araújo fazem show no Cineteatro São Luiz em maio

Os artistas Arnaldo Antunes e Vitor Araújo apresentam o show "Lágrimas no Mar" no Cineteatro São Luiz; evento acontece no dia 8 de maio

Arnaldo Antunes apresenta o show “Lágrimas no Mar” em Fortaleza. O artista estará presente no Cineteatro São Luiz no dia 8 de maio.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Sympla. Os valores variam entre R$30, a meia-entrada, e R$60, a inteira.

Na data, Arnaldo Antunes cantará ao lado do pianista pernambucano Vitor Araújo. Juntos, eles fizeram o álbum “Lágrimas no Mar”.

O disco de nove faixas conta com canções como “Enquanto Passa Outro Verão”, “Lágrimas no Mar”, “Fim de Festa”, “Manhãs de Love”, “Como 2 e 2”, “Longe” e “Umbigo”.

O cantor define que o trabalho é: “Um disco que tem uma vontade engasgada de chorar". As apresentações do álbum estavam marcadas para iniciar em 2020, mas foram adiadas por quase dois anos devido à pandemia.

“Certamente um álbum muito diferente dos que já lancei na vida e acredito que também bastante peculiar dentro da extensa - e incrível - discografia de Arnaldo Antunes”, descreveu Vitor Araújo em suas redes sociais.

Ainda haverá shows em Sobral e no Crato nos dias 6 e 7 de maio, respectivamente. Os locais e valores serão divulgados em breve.

Show “Lágrimas no Mar”

Quando: domingo, 8 de maio, às 18 horas

Onde: no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$30, a meia, e R$60, a inteira

Ingressos: no site do Sympla



