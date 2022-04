Espetáculo Ceará Show retoma atividades neste sábado, 16

O Ceará Show retoma as atividades presenciais neste sábado, 16 de abril. O espetáculo estava com suas apresentações paradas há um ano e meio por causa da pandemia.

A primeira edição de 2022 acontecerá a partir das 20 horas, no Teatro Brasil Tropical. Apresentação mistura poesia, mitos e tradições regionais.

Com histórias de personalidades cearenses, os espectadores conhecem as trajetórias de nomes que ficaram marcados no Ceará, como Padre Cícero, Iracema, Dragão do Mar, Jovita Feitosa e Seu Lunga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No enredo, o personagem Moa vai atrás de Cecília, seu amor de infância que se mudou para o Sudeste com os pais. Durante a viagem, o avô dele, Seu Dito, mostra as tradições do Estado por meio da música e da dança. Espetáculo tem direção de Silvio Guindane.

Os ingressos para o Ceará Show estão disponíveis no site da Bilheteria Virtual. Valores variam entre R$60, a meia-entrada, e R$120, a inteira.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Arnaldo Antunes e Vitor Araújo fazem show no Cineteatro São Luiz em maio

Netflix: séries e filmes brasileiros que chegam ao streaming em 2022

Espetáculo Ceará Show

Quando: sábado, 16 de abril, às 20 horas

Onde: no Teatro Brasil Tropical (avenida Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: R$60, a meia-entrada, e R$120, a inteira

Ingressos: no site da Bilheteria Virtual



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags