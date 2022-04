Paixão de Cristo: grupo adapta história de Jesus ao teatro de rua

O espetáculo "Às Margens" é uma realização do Grupo Avia de Teatro e apresenta uma Paixão de Cristo modificada, que conta a história de Jesus a partir dos elementos da rua. Sob a direção de Neide Oliveira, a apresentação ocorrerá no dia 15 de abril na calçada do Theatro José de Alencar a partir das 15 horas e é voltada às pessoas em situação de rua e a quem passa por elas no dia a dia. O evento é gratuito e dura cerca de 40 minutos.

"A peça é feita por uma trupe que chega para pedir dinheiro em uma cidade, pedir esmola, e começa a contar a história da Paixão de Cristo com elementos, com cenários, com adereços encontrados na rua. Jesus é pregado em um carrinho de catar latinhas, os tecidos são rasgados, então tem toda essa perspectiva, e, durante a peça, a gente vê os personagens bíblicos atualizados para os moradores de rua", contou a diretora da peça.

A ideia para o projeto surgiu quando Neide estava passando pelo Centro de Fortaleza e viu um bebê, acompanhado pela mãe, deitado em um colchão sujo embaixo de uma árvore, como se aquele fosse o quarto dele. Ela conta que a cena a chocou e a fez pensar na situação em que aquelas pessoas estavam, "eu acho que Jesus queria muito estar perto dessas pessoas um dia, ajudar essas pessoas". O roteiro foi uma construção dela com sugestões do restante do elenco.

Inicialmente, a apresentação foi pensada para os moradores de rua, já que a história é construída com foco neles. Porém, o objetivo do espetáculo é fazer com que eles se sintam acolhidos pela sociedade, o que conveceu o Grupo Avia a levar sua arte também a turistas, a pessoas que passam pelos moradores de rua diariamente e até à Câmara dos Vereadores, onde puderam ainda discursar sobre essa questão. "Apresentar nesses diversos locais é como criar uma consciência coletiva nas diversas realidades, na origem do problema e na ponta do problema", afirma a diretora.

Sobre as apresentações, Neide diz que a equipe coloca arquibancadas na calçada do teatro e chama as pessoas em situação de rua para assistir, e elas costumam resistir ao convite por não sentirem que deveriam estar naquele local. Em uma das vezes, "chegou um para a gente, um senhor com o rosto muito sujo do Sol, e a gente conseguiu ver o tom da pele dele pela lágrima que desceu, aquele cantinho da lágrima a gente conseguiu ver, e ele agradeceu chorando e dizendo que alguém fez alguma coisa por eles."

O Grupo Avia de Teatro foi fundado em 2017 em uma junção de alunos de um curso do Theatro José de Alencar e do curso de teatro do Instituto Federal do Ceará, além de atores que já atuavam na cena cearense há muito tempo. Além do "Às Margens", o grupo apresenta espetáculos infantis ou temáticos em outras épocas do ano, como os natalinos e uma esquete sobre a prevenção do suicídio, que ocorre em setembro.

Já o "Às Margens" nasceu em 2018, quando o grupo participou de um edital da Secretaria de Cultura do Governo do Estado no qual tinham que montar uma Paixão de Cristo. O espetáculo conta com cenário de Adney Pinheiro, figurino de Myldre Bandeira e fotografia de Dayanne Pinto e Erick Luca, além de ter Adney Pinheiro, Diogenes Almeida, Douglas Sousa, Camila Soares, Jaene Pinho, Manuel Neto e Neide Oliveira no elenco.



Quando: sexta-feira, 15, às 15 horas

Onde: calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

