Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 13/04

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 13 de abril (13/04), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Peter Segal, “Como Se Fosse A Primeira Vez” é um longa-metragem de comédia.



Henry Roth (Adam Sandler) vive no Havaí. Até que conhece Lucy Whitmore (Drew Barrymore) se sente automaticamente atraído por ela.

No entanto, Lucy sofre de perda de memória de curto prazo, o que a faz esquecer o que aconteceu no dia anterior. Com isso, Henry tem o desafio de conquistá-la novamente todos os dias.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Como Se Fosse A Primeira Vez

Quando: hoje, quarta-feira, 13 de abril (13/04), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

