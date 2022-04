Franquia Harry Potter tem presença de artista brasileiro há 21 anos

Próxima quinta-feira, 14 de abril, estreia nos cinemas brasileiros "Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore". Um dos destaques da produção para o público brasileiro é a presença da atriz Maria Fernanda Cândido, que interpreta Vivência Santos, a bruxa que representa o Brasil nas eleições para Ministro da Magia. No entanto, ela não é a primeira brasileira a participar da franquia "Harry Potter".

Muitos lembram de Alfred Enoch, o Dino Thomas da saga, que nasceu na Inglaterra, mas é filho de uma médica brasileira e fala português fluentemente. Mas o designer Eduardo Lima, natural de Minas Gerais, também participou da produção dos filmes. Tudo começou quando ele se mudou para Londres, seguindo o sonho de estudar fora do País. Com experiência de assistente de montagem de filmes, ele conheceu Miraphora Mina, que na época estava trabalhando no segundo longa da saga. Foi então que ela ofereceu a Eduardo uma oportunidade de estágio e ele aceitou.

Sobre o assunto Com Robert Pattinson, "Batman" chega ao HBO Max na segunda, 18 de abril

Walker Scobell será Percy Jackson na nova série do Disney Plus

Stranger Things: Millie Bobby Brown desabafa sobre sexualização: "nojento"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, os dois são sócios na empresa MinaLima e seguem trabalhando com o setor de produção gráfica dos filmes da franquia. Objetos marcantes do universo de Harry Potter, como os livros de magia, mapa do Maroto e passagens de trem, foram criados pelo próprio Eduardo. "A gente ama de paixão trabalhar nessa franquia, e ter o Brasil representado atrás e nas frentes das câmeras me deixa muito feliz", disse ao Splash.

O designer também conta como foi inserir referências do Brasil agora que o novo filme da franquia traz uma personagem brasileira. Em 2019, Eduardo chegou a voltar para o País, com o objetivo de estudar os museus e outros lugares para usar como referência na hora de criar novos objetos. Ele também conta que inicialmente, uma parte do longa seria finalizada no Rio de Janeiro, mas por conta da pandemia os planos foram alterados.

Confira o trailer de "Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore":

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags