Chico Anysio ganha exposição em sua homenagem até dia 23 de abril

A exposição "10 anos de saudades. Chico Anysio, as faces do humor brasileiro" está aberta para visitações na Galeria BenficArte, no Shopping Benfica

O cearense Chico Anysio (1931 - 2012), um dos grandes nomes do humor brasileiro, faleceu há uma década, mas deixou um extenso legado por meio de sua carreira na televisão, na música e na literatura. Em sua homenagem, a Galeria BenficArte recebe a exposição “10 anos de saudades. Chico Anysio, as faces do humor brasileiro”.

A mostra, que fica aberta até o próximo sábado, dia 23 de abril, revisita um tributo que foi feito para ele no ano de sua morte. Na época, os estudantes do curso de Belas Artes da Universidade de Fortaleza (Unifor) fizeram 17 pinturas do humorista.

As obras mostram momentos diferentes de sua trajetória profissional e relembram seus personagems mais marcantes. Há, por exemplo, o professor Raimundo, da “Escolinha do Professor Raimundo”, e o vampiro Bento Carneiro.

“Agora, focamos a tocha de nossa admiração e respeito a esse amigo que se foi. Eu o conheci muito jovem pelas mãos de seu irmão Elano de Paula e do comum amigo, Danilo Marques. Isso nos anos 1960 e perdurou até a sua morte, em 2012”, recorda João Soares Neto, fundador da Galeria BenficArte.

Exposição em homenagem a Chico Anysio

Quando: até dia 23 de abril, das 10h às 22 horas

Onde: na Galeria BenficArte, no Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)



