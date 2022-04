Caravana da Leitura e do Autor Cearense retorna com programação presencial

O projeto, que está em sua oitava edição, pretende ampliar o acesso à leitura no Ceará e promover autores do Estado para o público infanto-juvenil

A Caravana da Leitura e do Autor Cearense, projeto voltado para a democratização do acesso à leitura no Ceará, volta a acontecer presencialmente. Com o fim do isolamento social devido à pandemia de Covid-19, a oitava edição do evento visitará 12 escolas públicas distribuídas entre três cidades do Maciço de Baturité (Baturité, Guaramiranga e Redenção) durante os meses de abril e maio, com início nesta terça-feira, 12. Neste ano, pretende-se atingir 1500 crianças e jovens com o projeto.



Com o objetivo de formar leitores diversos, a programação contará com rodas de leitura, conversa com autores cearenses, oficinas literárias, doação de livros, contação de histórias e distribuição de material informativo sobre o projeto.

“Estamos muito felizes com esse retorno presencial. É sempre melhor quando podemos ver de perto a reação das crianças quando são apresentadas a esse universo lúdico e tão especial que é a leitura, as histórias, a imaginação”, celebra Luisla Carvalho, coordenadora do evento.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do incentivo à leitura, uma das metas da Caravana é divulgar a literatura cearense, levando autores regionais às escolas. Nesta edição, um dos escritores presentes será Almir Mota, que escreve para o público infanto-juvenil e tem mais de 20 livros publicados.

Sobre o contato com obras cearenses, o autor acredita que as crianças “às vezes até têm [acesso] a uma literatura estrangeira, uma literatura de fora, e, às vezes, não parece que o autor fala para aquela identidade cultural em que elas vivem”, afirma em entrevista ao O POVO. “Então, é uma oportunidade que a criança tem de ver uma paisagem parecida com a realidade dela”, continua.



A edição deste ano contará ainda com os autores Rouxinol do Rinaré, Fabiana Guimarães e Julie Oliveira. Esta última irá ministrar uma oficina literária de cordel para as crianças das três cidades. "Um projeto assim deve ser, na minha opinião, mais proliferado. Não só o Caravana, devem surgir outros projetos, outras caravanas, para levar a literatura cearense, a literatura brasileira para as crianças do interior", declarou Almir.

Neste ano, cada uma das cidades receberá a doação de 1.200 livros dos autores do Ceará, um computador e um tablet para a biblioteca do município, além do sorteio de uma biblioteca de bolso com 30 volumes e de livros para os alunos, e uma formação em dinamização de livros e contação de histórias para os professores.

“Além das oficinas oferecidas aos alunos, temos o momento do bate-papo com autores e apresentações de contação de histórias que, apesar de serem mais voltadas para o público da escola, fica aberta à participação do público da comunidade”, acrescenta Luisla.



A Caravana da Leitura e do Autor Cearense é uma produção da Cia. Prisma de Artes, com apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e agradecimento à Enel, por meio da Lei do Mecenato Estadual, que promove atividades culturais através de recursos do poder público estadual e de instituições privadas.

“De forma lúdica, o projeto oferece atividades que estimulam, desde cedo, o contato da criança com os livros e com autores cearenses, possibilitando que essas crianças conheçam os autores, façam oficinas literárias. Tudo isso estimula o hábito da leitura e auxilia na formação de novos leitores”, afirmou a coordenadora do projeto.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "Tira O Título Army": Fãs do BTS incentivam jovens a tirarem título de eleitor

Com Robert Pattinson, "Batman" chega ao HBO Max na segunda, 18 de abril

Confira a programação completa

Guaramiranga - Presença de Rouxinol do Rinaré

Formações para professores: terça-feira, 12 de abril

Oficinas, apresentações e bate-papos: 06/05

Redenção - Presença de Fabiana Guimarães

Oficinas, apresentações e bate-papos: 1ª semana de maio

Baturité - Presença de Almir Mota

Oficinas, apresentações e bate-papos: 1ª semana de maio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags