Pingo de Fortaleza faz show e lança clipe no aniversário da Capital

Pingo de Fortaleza faz show em homenagem ao aniversário da capital cearense nesta quarta-feira, 13 de abril. A apresentação acontecerá no Açaí na Taipa, na Barra do Ceará, e terá participações especiais de João Pirambu e Jon Soares.

Na data, o evento também marcará o lançamento do videoclipe da música “Céu de Fortaleza”, que estará disponível no canal do Youtube do artista. Canção faz parte do álbum “Além do Tempo Normal”.

O clipe foi realizado pela Mercado da Arte, uma produtora independente que busca valorizar a cena cultural do Ceará. Conteúdo foi filmado em bairros como Pedras, Messejana, Piedade, Leste Oeste, Pirambu e Barra do Ceará. O objetivo é mostrar os contrastes sociais presentes em Fortaleza.

"Carrego com muito amor o nome da cidade de Fortaleza em minha identificação artística e me reconheço profundamente nessa cidade, mas não podemos deixar de questionar a grande lacuna social que divide seus cidadãos e de exigir maiores políticas públicas de reparação dessas injustiças”, pondera o artista em material divulgado para a imprensa.

“Minha canção ‘Céu de Fortaleza’ é uma declaração de amor à minha cidade e reflete um pouco essa realidade. O aniversário de Fortaleza é também um momento para questionarmos esse contexto”, defende.

Show de Pingo do Fortaleza

Quando: quarta-feira, 13 de abril, às 18 horas

Onde: Açaí na Taipa (rua Dr. José Roberto Sales, 3922 - Barra do Ceará)

Valor: R$8 (couvert)

