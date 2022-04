Megadeth cancela show no Rock in Rio; evento terá nova atração

A banda Megadeth, que se apresentaria no primeiro dia do Rock in Rio, cancelou sua participação. Evento está procurando nova atração

Megadeth, que seria uma das atrações principais do primeiro dia do Rock In Rio, cancelou sua participação no evento. Cancelamento aconteceu depois que a banda divulgou um show nos Estados Unidos na mesma data.

“A organização do Rock in Rio confirma o cancelamento do show da banda Megadeth e informa que já está trabalhando para a divulgação do nome que substituirá a atração, que por motivos alheios à vontade do festival não poderá vir ao Brasil”, afirma o festival em nota divulgada para a imprensa.

Nas redes sociais, a organização prometeu: “O dia do metal terá uma nova atração em breve. It’s gonna be legendary (‘será lendário’, em tradução para o português). A gente se encontra em setembro”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo se apresentaria no Palco Mundo, no dia 2 de setembro. O line-up contará com Iron Maiden, Dream Theater, Sepultura e Orquestra Sinfônica Brasileira.

A primeira data do festival é a única que permanece com ingressos disponíveis. As entradas para os outros dias do Rock in Rio já estão esgotadas.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Rihanna fala sobre planos para novo álbum: "será autêntico e divertido"

Universal administrará o catálogo editorial de Elvis

Stranger Things: Millie Bobby Brown desabafa sobre sexualização: "nojento"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags