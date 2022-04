Selena Gomez confirma afastamento das redes sociais; entenda motivo

Em entrevista ao programa de TV americano “Good Morning America”, Selena Gomez anunciou que não entra na internet há quase cinco anos, sinalizando que suas contas nas redes sociais não são mais acessadas por ela.

A atriz, cantora e empresária confirmou que deixou suas redes sociais nas mãos de pessoas da sua equipe, que decidem o que é postado e como sua imagem é utilizada, apesar de ainda supervisionar algumas partes.

“Ter crescido sob os holofotes me ensinou muito,” disse na entrevista. “Mal posso acreditar no quão longe cheguei em relação à minha saúde mental, tudo porque decidi tomar as medidas necessárias para isso.”

Selena Gomez tem lúpus e transtorno bipolar

Em 2015, Selena foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune que afeta principalmente mulheres jovens. Cinco anos depois, em 2020, a cantora anunciou ser portadora de TAB, Transtorno Afetivo Bipolar, e que faz tratamentos para cuidar da sua saúde física e mental.

A artista, juntamente com sua mãe, Mandy Teefey, e a empresária Daniella Pierson, fundaram a plataforma digital multimídia “Wondermind”, direcionada à conversas sobre saúde mental e cuidados com o bem-estar psicológico.

O site gratuito oferece recursos de ajuda psicológica cientificamente comprovados e aprovados por profissionais. De acordo com as fundadoras, o propósito é desfazer o estigma que paira sobre questões de saúde mental, e incentivar o compartilhamento de informações sobre o assunto.

“Eu realmente quero que as pessoas sejam compreendidas, que sejam vistas, que alguém as escute. Tudo bem não estar bem,” declarou.

Mais sobre Selena Gomez

Selena começou sua carreira no programa infantil “Barney e Seus Amigos”, em 2001. Em 2006, já estava na Disney, empresa na qual estrelaria o programa que a fez famosa: a série “Os Feiticeiros de Waverly Place”, na qual interpretava Alex Russo, uma rebelde e irreverente bruxa adolescente.

