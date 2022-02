Coldplay e Selena Gomez lançam videoclipe de "Let Somebody Go"; veja

"Let Somebody Go", música do álbum "Music of The Spheres", ganhou videoclipe nesta segunda-feira, 7 de fevereiro

“Let Somebody Go”, música do Coldplay em parceria com Selena Gomez, ganhou videoclipe nesta segunda-feira, 7 de fevereiro. No vídeo em preto e branco, a artista e o vocalista Chris Martin são duas pessoas apaixonadas, mas vivem em mundos diferentes e não podem ficar juntas.

A história contada pelos artistas dialoga com a letra, que aborda as dores de um fim de relacionamento e a aceitação de deixar o outro cortar os laços amorosos.

Conteúdo tem direção de Dave Meyers, que já trabalhou nos videoclipes “Adore You”, de Harry Styles”, e “No Tears Left to Cry”, de Ariana Grande.

A canção faz parte do álbum “Music of the Spheres”, produção mais recente da banda britânica que foi lançada em outubro do ano passado. O disco também conta com os singles “Higher Power”, “Coloratura” e “My Universe” - este último sendo uma colaboração com BTS.

O novo trabalho do grupo marca uma fase conceitual. Sob a temática do espaço, as músicas fazem relação com estrelas, satélites e sentimentos intrínsecos da humanidade.

